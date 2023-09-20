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Кушнир Арон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушнир (дев.Авруцкая) Дина Иосифовна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Гурфинкель (дев.Кушнир) Инда Ароновна

Мать ребёнка: Кушнир (дев.Авруцкая) Дина Иосифовна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Новик (дев.Кушнир) Рита Ароновна

Мать ребёнка: Кушнир (дев.Авруцкая) Дина Иосифовна

Смерть
1979

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