Кушнир Арон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Гурфинкель (дев.Кушнир) Инда Ароновна
Мать ребёнка: Кушнир (дев.Авруцкая) Дина Иосифовна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Новик (дев.Кушнир) Рита Ароновна
Мать ребёнка: Кушнир (дев.Авруцкая) Дина Иосифовна
Смерть
1979