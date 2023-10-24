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Зарубин Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1880

Отец: Зарубин Степан Михайлович

Мать: Меланья Ильинична

Рождение ребёнка
18.02.1899

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Бардинова Мария Тимофеевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
11.06.1904

Дочь: Зарубина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Бардинова Мария Тимофеевна

Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарубина Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Бардинова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарубин Всеволод Иванович

Мать ребёнка: Бардинова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарубин Василий

Мать ребёнка: Бардинова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарубин Александр Иванович

Мать ребёнка: Бардинова Мария Тимофеевна

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