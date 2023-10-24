Зарубин Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1880
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1880
Отец: Зарубин Степан Михайлович
Мать: Меланья Ильинична
Рождение ребёнка
18.02.1899
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Бардинова Мария Тимофеевна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
11.06.1904
Дочь: Зарубина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Бардинова Мария Тимофеевна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарубина Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Бардинова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарубин Всеволод Иванович
Мать ребёнка: Бардинова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарубин Василий
Мать ребёнка: Бардинова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарубин Александр Иванович
Мать ребёнка: Бардинова Мария Тимофеевна