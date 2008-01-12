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Левченко Кира Дмитриевна
Левченко Кира Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.01.2008
Пол
Женский
Отец
Левченко Дмитрий Николаевич
1976 г.р.
Мать
Левченко Ирина Валерьевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.2008
Отец:
Левченко Дмитрий Николаевич
Мать:
Левченко Ирина Валерьевна
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