Федосья Григорьева 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосья Григорьева

Место рождения

Борзынская вол.

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Григорий Иванов

Мать: не указана

Борзынская вол.
Бракосочетание
21.05.1869

Муж: Алексей Гаврилов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1871

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Гаврилов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1874

Сын: Несмелов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Гаврилов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Гаврилов

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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