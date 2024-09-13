Федосья Григорьева
Место рожденияБорзынская вол.
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Григорий Иванов
Мать: не указана
Борзынская вол.
Бракосочетание
21.05.1869
Муж: Алексей Гаврилов
Рождение ребёнка
27.08.1871
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Гаврилов
Рождение ребёнка
13.01.1874
Сын: Несмелов Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Гаврилов
Рождение ребёнка
1881
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Гаврилов
Смерть
Неизвестно