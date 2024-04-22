Шьынқәба Сеидыҟ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шьынқәба Сеидыҟ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шьынқәба Смел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шьынқәба Тыкәа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шьынқәба Сикәа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шьынқәба Алықьса

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шьынқәба Тышә

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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