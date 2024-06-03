Лодыгин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лодыгин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Лодыгина Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лодыгин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Лодыгина Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
04.05.1985
Дочь: Леготина Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Лодыгина Валентина Николаевна