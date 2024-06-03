Лодыгин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгин Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лодыгин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Лодыгина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лодыгин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Лодыгина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
04.05.1985

Дочь: Леготина Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Лодыгина Валентина Николаевна

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