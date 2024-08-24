Токарев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарев Иван Иванович

Токарев Иван Иванович

Место рождения

г. Обоянь

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Около 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Токарев Иван

Мать: Токарева Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Лидия Вениаминовна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Морозова (Токарева) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Токарева Лидия Вениаминовна

Рождение ребёнка
17.03.1909

Дочь: (Токарева) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Токарева Лидия Вениаминовна

Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Токарев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Токарева Лидия Вениаминовна

Рождение ребёнка
27.03.1910

Сын: Токарев Ростислав Иванович

Мать ребёнка: Токарева Лидия Вениаминовна

Рождение ребёнка
После 1910

Дочь: Буйван (Токарева / Гусева) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Токарева Лидия Вениаминовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Токарев (Tokarev) Виктор Иванович (Viktor Ivanovich)

Мать ребёнка: Токарева Лидия Вениаминовна

Смерть
Около 1918
Причина смерти: Погром

Мы используем куки для улучшения работы сайта.