Токарев Иван Иванович
Место рожденияг. Обоянь
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиОколо 1918
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Токарев Иван
Мать: Токарева Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Морозова (Токарева) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Токарева Лидия Вениаминовна
Рождение ребёнка
17.03.1909
Дочь: (Токарева) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Токарева Лидия Вениаминовна
Рождение ребёнка
До 1910
Мать ребёнка: Токарева Лидия Вениаминовна
Рождение ребёнка
27.03.1910
Сын: Токарев Ростислав Иванович
Мать ребёнка: Токарева Лидия Вениаминовна
Рождение ребёнка
После 1910
Дочь: Буйван (Токарева / Гусева) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Токарева Лидия Вениаминовна
Рождение ребёнка
1913
Смерть
Около 1918
Причина смерти: Погром