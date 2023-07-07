Тимонина (Трофимова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимонин Алексей
Рождение ребёнка
03.02.1920
Сын: Трофимов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Трофимов Петр Максимович
Россия
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Трофимов Петр Максимович
Рождение ребёнка
13.02.1926
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Трофимов Петр Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трофимов Петр Максимович