Тимонина (Трофимова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимонина (Трофимова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимонин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1920

Сын: Трофимов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Трофимов Петр Максимович

Россия
Рождение ребёнка
1923

Сын: Трофимов Борис Петрович

Отец ребёнка: Трофимов Петр Максимович

Рождение ребёнка
13.02.1926

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Трофимов Петр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Иван Петрович

Отец ребёнка: Трофимов Петр Максимович

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