Heide (Niebur) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Heide (Niebur) Anna

Место рождения

South Russia

Дата рождения

07.07.1851

Дата смерти

?.06.1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

1873 г.р.
1878 г.р.
1879 г.р.
1888 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1872

Муж: Heide ?

Рождение ребёнка
11.10.1873

Дочь: Giesbrecht (Heide) Elisabeth

Отец ребёнка: Heide ?

Рождение ребёнка
28.04.1878

Дочь: (Heide) Anna

Отец ребёнка: Heide ?

Рождение ребёнка
09.12.1879

Сын: Heide Jakob

Отец ребёнка: Heide ?

Рождение ребёнка
18.06.1888

Сын: Heide Daniel

Отец ребёнка: Heide ?

Смерть
?.06.1891

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