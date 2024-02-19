Heide (Niebur) Anna
Место рожденияSouth Russia
Дата рождения07.07.1851
Дата смерти?.06.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1872
Муж: Heide ?
Рождение ребёнка
11.10.1873
Дочь: Giesbrecht (Heide) Elisabeth
Отец ребёнка: Heide ?
Рождение ребёнка
28.04.1878
Дочь: (Heide) Anna
Отец ребёнка: Heide ?
Рождение ребёнка
09.12.1879
Сын: Heide Jakob
Отец ребёнка: Heide ?
Рождение ребёнка
18.06.1888
Сын: Heide Daniel
Отец ребёнка: Heide ?
Смерть
?.06.1891