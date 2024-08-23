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Евфимия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1681 и 1688

Дата смерти

Между 1741 и 1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1681 и 1684 г.р.

Дети

Около 1706 г.р.
Между 1711 и 1721 г.р.
Около 1712 г.р.

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МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1681 и 1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1705 и 1706

Муж: Петр Федорович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Петр Федорович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1711 и 1721

Дочь: Марина Петровна

Отец ребёнка: Петр Федорович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Каптелина Петровна

Отец ребёнка: Петр Федорович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 127 лист. Деревня Семенково. Федор Софронович, 63 года и жена его Фетиния Ивановна, 39 лет у них дети Петр, 38 лет. Пасынок Федора Яков Федорович 13 лет (после получения информации уточ... Показать все
Смерть
Между 1741 и 1746
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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