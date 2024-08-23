Евфимия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1681 и 1688
Дата смертиМежду 1741 и 1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1681 и 1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1705 и 1706
Муж: Петр Федорович
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Петр Федорович
Рождение ребёнка
Между 1711 и 1721
Дочь: Марина Петровна
Отец ребёнка: Петр Федорович
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Каптелина Петровна
Отец ребёнка: Петр Федорович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 127 лист. Деревня Семенково. Федор Софронович, 63 года и жена его Фетиния Ивановна, 39 лет у них дети Петр, 38 лет. Пасынок Федора Яков Федорович 13 лет (после получения информации уточ... Показать все
Смерть
Между 1741 и 1746