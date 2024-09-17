Курочкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Иван

Место рождения

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина (Киселева) Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Курочкина (Киселева) Наталия Васильевна

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Напыльникова (Курочкина) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Курочкина (Киселева) Наталия Васильевна

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Борис Иванович

Мать ребёнка: Курочкина (Киселева) Наталия Васильевна

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Курочкина (Киселева) Наталия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

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