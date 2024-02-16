Монгуш Клекова Балдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Клекова Балдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Монгуш Балдан

Мать: Ондар Чолдак-Анай Шаажан-Хооевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлан Тасович

Отец ребёнка: Тас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Тасовна

Отец ребёнка: Тас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сайлык Тасовна

Отец ребёнка: Тас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Тасович

Отец ребёнка: Тас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клава Тасовна

Отец ребёнка: Тас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Тасович

Отец ребёнка: Тас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галина Тасовна

Отец ребёнка: Тас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омак Тасович

Отец ребёнка: Тас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Тасовна

Отец ребёнка: Тас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тас

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