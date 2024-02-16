Монгуш Клекова Балдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Монгуш Балдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлан Тасович
Отец ребёнка: Тас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Тасовна
Отец ребёнка: Тас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сайлык Тасовна
Отец ребёнка: Тас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Тасович
Отец ребёнка: Тас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клава Тасовна
Отец ребёнка: Тас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Тасович
Отец ребёнка: Тас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галина Тасовна
Отец ребёнка: Тас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омак Тасович
Отец ребёнка: Тас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Тасовна
Отец ребёнка: Тас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тас