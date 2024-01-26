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Жарков Ядкар Муталлянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаркова (Крылова) Оксана Григорьевна

Рождение ребёнка
31.10.2002

Дочь: Жаркова Мария Ядкаровна

Мать ребёнка: Жаркова (Крылова) Оксана Григорьевна

Рождение ребёнка
13.04.2006

Дочь: Жаркова Вероника Ядкаровна

Мать ребёнка: Жаркова (Крылова) Оксана Григорьевна

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