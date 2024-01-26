Жарков Ядкар Муталлянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.2002
Дочь: Жаркова Мария Ядкаровна
Мать ребёнка: Жаркова (Крылова) Оксана Григорьевна
Рождение ребёнка
13.04.2006
Дочь: Жаркова Вероника Ядкаровна
Мать ребёнка: Жаркова (Крылова) Оксана Григорьевна