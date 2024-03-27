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Суздальницкий Калман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Суздальницкий Моисей

Мать: Суздальницкая (Зельбер) Фейга Самойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая-Прокофьева (Прокофьева) Вера

Рождение ребёнка
16.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая-Прокофьева (Прокофьева) Вера

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суздальницкая-Прокофьева (Прокофьева) Вера

Смерть
1985
Похороны
Неизвестно

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