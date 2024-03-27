Суздальницкий Калман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая-Прокофьева (Прокофьева) Вера
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суздальницкая-Прокофьева (Прокофьева) Вера
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно