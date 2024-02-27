(Ходыкина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ходыкина) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1904 г.р.

Дети

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1939 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Ходыкин Алексей

Мать: (Старыгина) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрыпников Макар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрыпников Николай

Отец ребёнка: Скрыпников Макар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрыпников Макар

Рождение ребёнка
28.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрыпников Макар

Рождение ребёнка
1939

Сын: Скрипников Иван

Отец ребёнка: Скрыпников Макар

Рождение ребёнка
03.06.1942

Сын: Скрыпников Петр

Отец ребёнка: Скрыпников Макар

Рождение ребёнка
09.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрыпников Макар

Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрыпников Макар

Смерть
Неизвестно

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