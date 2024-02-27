(Ходыкина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Ходыкин Алексей
Мать: (Старыгина) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрыпников Николай
Отец ребёнка: Скрыпников Макар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скрыпников Макар
Рождение ребёнка
28.03.1937
Рождение ребёнка
1939
Сын: Скрипников Иван
Отец ребёнка: Скрыпников Макар
Рождение ребёнка
03.06.1942
Сын: Скрыпников Петр
Отец ребёнка: Скрыпников Макар
Рождение ребёнка
09.10.1945
Рождение ребёнка
01.01.1949
Смерть
Неизвестно