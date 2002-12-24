Барсук Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1927
Дата смерти24.12.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1954
Дочь: Борсук Тамара Анатольевна
Мать ребёнка: Барсук Надежда Ивановна
Кличев, Кличевский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барсук Надежда Ивановна
Смерть
24.12.2002
Полосы, Кличевский район, Могилёвская область