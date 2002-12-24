Барсук Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсук Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1927

Дата смерти

24.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1954

Дочь: Борсук Тамара Анатольевна

Мать ребёнка: Барсук Надежда Ивановна

Кличев, Кличевский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барсук Надежда Ивановна

Смерть
24.12.2002
Полосы, Кличевский район, Могилёвская область
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