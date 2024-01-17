Лычагинa (Степанова) Евдокия Андреянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лычагинa (Степанова) Евдокия Андреянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Степанов Андриян

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1905 ст.

Муж: Лычагин Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
30.10.1905

Сын: Лычагин Стефан Кириллов

Отец ребёнка: Лычагин Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
04.06.1911

Дочь: Лычагина Агрипина Кирилловна

Отец ребёнка: Лычагин Кирилл Михайлович

Смерть
Неизвестно
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