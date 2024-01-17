Лычагинa (Степанова) Евдокия Андреянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Степанов Андриян
Бракосочетание
04.02.1905 ст.
Рождение ребёнка
30.10.1905
Отец ребёнка: Лычагин Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
04.06.1911
Дочь: Лычагина Агрипина Кирилловна
Отец ребёнка: Лычагин Кирилл Михайлович
Смерть
Неизвестно