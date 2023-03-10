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(Голева) Татьяна Степановна
(Голева) Татьяна Степановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.01.1894
Пол
Женский
Отец
Голев Степан Михайлов
Около 1871 г.р.
Мать
Комарова (Голева) Екатерина Флегонтова
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1894
Отец:
Голев Степан Михайлов
Мать:
Комарова Екатерина Флегонтова
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