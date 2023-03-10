(Голева) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голева) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1894

Пол

Женский

Отец

Около 1871 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1894

Отец: Голев Степан Михайлов

Мать: Комарова Екатерина Флегонтова

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