Бухнер (Кронебергер) Амалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Кронебергер) Амалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1951

Дата смерти

22.03.2012

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1951

Отец: Кронебергер Матвей (Матеус)

Мать: Кронебергер (Бухнер) Агнезия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.03.2012

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