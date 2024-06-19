Агафья Иванова 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементьев Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Дементьев Степан Иванов

Отец ребёнка: Дементьев Иван Петров

Верхнеспасское, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Сын: Дементьев Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Дементьев Иван Петров

Верхнеспасское, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Дементьев Степан Иванов

Отец ребёнка: Дементьев Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Сын: Дементьев Андриян Иванов

Отец ребёнка: Дементьев Иван Петров

Верхнеспасское, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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