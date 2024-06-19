Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Отец ребёнка: Дементьев Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Сын: Дементьев Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Дементьев Иван Петров
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Дементьев Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Отец ребёнка: Дементьев Иван Петров
Смерть
Неизвестно