Коваленко Михаил Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1929
Дата смерти18.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.07.1956
Сын: Коваленко Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Коваленко Мария Павловна
Рождение ребёнка
05.09.1958
Дочь: Кислицина Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Коваленко Мария Павловна
Рождение ребёнка
25.11.1962
Сын: Коваленко Николай Михайлович
Мать ребёнка: Коваленко Мария Павловна
Рождение ребёнка
26.08.1965
Дочь: Шевчук Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Коваленко Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваленко Мария Павловна
Смерть
18.09.1999