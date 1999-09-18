Коваленко Михаил Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Михаил Кононович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1929

Дата смерти

18.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1956

Сын: Коваленко Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Коваленко Мария Павловна

Рождение ребёнка
05.09.1958

Дочь: Кислицина Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Коваленко Мария Павловна

Рождение ребёнка
25.11.1962

Сын: Коваленко Николай Михайлович

Мать ребёнка: Коваленко Мария Павловна

Рождение ребёнка
26.08.1965

Дочь: Шевчук Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Коваленко Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Мария Павловна

Смерть
18.09.1999
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