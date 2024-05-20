Загаврин Ананий Алексеевич 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Загаврин Ананий Алексеевич

Место рождения

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Загаврин Алексей Иванович

Мать: не указана

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
12.02.1878 ст.

Жена: Загаврина (Городова) Павла Алексеевна

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Загаврин Николай Ананьевич

Мать ребёнка: Загаврина (Городова) Павла Алексеевна

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Загаврина Ольга Ананьевна

Мать ребёнка: Загаврина (Городова) Павла Алексеевна

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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