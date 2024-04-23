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Ирина Никифоровна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1660

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Романовна

Отец ребёнка: Роман Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1678

Сын: Григорий Романович

Отец ребёнка: Роман Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1686

Сын: Наум Романович

Отец ребёнка: Роман Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1688

Сын: Федосей Романович

Отец ребёнка: Роман Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Аверкей Романович

Отец ребёнка: Роман Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1704

Дочь: Мария Романовна

Отец ребёнка: Роман Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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