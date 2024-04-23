Ирина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1660
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Романовна
Отец ребёнка: Роман Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1678
Сын: Григорий Романович
Отец ребёнка: Роман Никифорович
Рождение ребёнка
1686
Сын: Наум Романович
Отец ребёнка: Роман Никифорович
Рождение ребёнка
1688
Сын: Федосей Романович
Отец ребёнка: Роман Никифорович
Рождение ребёнка
1698
Сын: Аверкей Романович
Отец ребёнка: Роман Никифорович
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Мария Романовна
Отец ребёнка: Роман Никифорович