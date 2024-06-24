Чернецкий Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецкий Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернецкая (Журавская) Валентина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернецкая Елена Михайловна

Мать ребёнка: Чернецкая (Журавская) Валентина Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернецкий Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Чернецкая (Журавская) Валентина Иосифовна

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