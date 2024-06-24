Чернецкий Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернецкая Елена Михайловна
Мать ребёнка: Чернецкая (Журавская) Валентина Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернецкий Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Чернецкая (Журавская) Валентина Иосифовна