Павлов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 04.06.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 04.06.1895 ст.
ГАРО 803-2-959 л. 62об. запись №33 Копия записи имеется
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Ирина Артемовна
Крещение
05.06.1895 ст.
Богоявленская церковь станицы Каргальской Восприемники: Чеботарев Константин Николаевич, ст. В-Каргальская, казак Кузнецова Анна Максимовна, жена казака ГАРО 803-2-959 л. 62об. запись №33 Копия запи... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1913 ст.
Дочь: Павлова Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Павлова Ирина Артемовна
ГАРО 803-2-2562 л. 105об. запись №39
Рождение ребёнка
24.04.1915 ст.
Сын: Павлов Валентин Федорович
Мать ребёнка: Павлова Ирина Артемовна
Поручитель
11.01.1916 ст.
Поручитель невесты на венчании в Богоявленской ц. ст. Каргальская Павлова Ивана Афанасьевича и Иванниковой Марфы Артемовны
Рождение ребёнка
01.07.1917 ст.
Мать ребёнка: Павлова Ирина Артемовна
Смерть
Неизвестно