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Павлов Федор Васильевич

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 04.06.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.06.1895 ст.

Отец: Павлов Василий Дмитриевич

Мать: Павлова Мария Алексеевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-959 л. 62об. запись №33 Копия записи имеется
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Ирина Артемовна

Крещение
05.06.1895 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская церковь станицы Каргальской Восприемники: Чеботарев Константин Николаевич, ст. В-Каргальская, казак Кузнецова Анна Максимовна, жена казака ГАРО 803-2-959 л. 62об. запись №33 Копия запи... Показать все
Рождение ребёнка
20.10.1913 ст.

Дочь: Павлова Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Павлова Ирина Артемовна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-2562 л. 105об. запись №39
Рождение ребёнка
24.04.1915 ст.

Сын: Павлов Валентин Федорович

Мать ребёнка: Павлова Ирина Артемовна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Поручитель
11.01.1916 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Поручитель невесты на венчании в Богоявленской ц. ст. Каргальская Павлова Ивана Афанасьевича и Иванниковой Марфы Артемовны
Рождение ребёнка
01.07.1917 ст.

Сын: Павлов Петр Федорович

Мать ребёнка: Павлова Ирина Артемовна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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