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Дубовик Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубовик Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовик Константин Яковлевич

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иосиф

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовик Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Дубовик Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Дубовик Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Дубовик Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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