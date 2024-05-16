Дубовик Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубовик Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубовик Константин Яковлевич
Мать ребёнка: Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иосиф
Мать ребёнка: Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Дубовик Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Дубовик Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Дубовик Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно