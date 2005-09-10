Колтуненко Михаил Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти10.09.2005
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колтуненко Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Колтуненко Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колтуненко Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Колтуненко Нина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колтуненко Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Колтуненко Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колтуненко Нина Петровна
Смерть
10.09.2005