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Колтуненко Михаил Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

10.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Колтуненко Карп Кондратьевич

Мать: Колтуненко (Ильина) Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колтуненко Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Колтуненко Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтуненко Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Колтуненко Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтуненко Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Колтуненко Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтуненко Нина Петровна

Смерть
10.09.2005

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