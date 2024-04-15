Кружкова (Кружкова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кружкова (Кружкова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

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1952 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Кужков Михаил Васильевич

Мать: Кружкова (Клюева (Леонова)) Наталья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кружков Василий

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кружков Василий

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кружков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Кружков Василий

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кружков Василий

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кружков Василий

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кружков Василий

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кружков Василий

Смерть
2009

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