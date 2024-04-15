Кружкова (Кружкова) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кружков Василий
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1952
Сын: Кружков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Кружков Василий
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1965
Смерть
2009