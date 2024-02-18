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Безвиконный Григорий Лаврентьевич

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Место рождения

дер. Ковалевка Зеньковского уезда Полтавской губернии

Дата рождения

1892

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1887 г.р.
1904 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Безвиконный Лаврентий

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безвиконная (Алексеева) Евдокия Иоакимовна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.12.1922

Жена: Леви (Пугачева) Елена Федоровна

Рождение ребёнка
26.07.1929

Сын: Безвиконный Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Безвиконная (Алексеева) Евдокия Иоакимовна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безвиконная (Алексеева) Евдокия Иоакимовна

Рождение ребёнка
17.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безвиконная (Алексеева) Евдокия Иоакимовна

Смерть
1942
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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