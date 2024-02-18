Безвиконный Григорий Лаврентьевич
Место рождениядер. Ковалевка Зеньковского уезда Полтавской губернии
Дата рождения1892
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Безвиконный Лаврентий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.12.1922
Рождение ребёнка
26.07.1929
Сын: Безвиконный Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Безвиконная (Алексеева) Евдокия Иоакимовна
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безвиконная (Алексеева) Евдокия Иоакимовна
Рождение ребёнка
17.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безвиконная (Алексеева) Евдокия Иоакимовна
Смерть
1942
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург