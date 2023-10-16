Татьяна Сафрониева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Сафрониева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Сафроний

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1775
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