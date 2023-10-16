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Татьяна Сафрониева
Татьяна Сафрониева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1720
Дата смерти
1775
Пол
Женский
Отец
Сафроний
Мать
Не указана
Муж
Иван
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец:
Сафроний
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Иван
Место жительства
Неизвестно
Ярославль
, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1775
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