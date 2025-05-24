Ерофеева Марина Георгиевна До 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ерофеева Марина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1867 ст.

Дочь: Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: не указан

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
04.05.1869 ст.
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Пелагея Гавриловна (Губанова) Терешина-Елисеева
Смерть
Неизвестно

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