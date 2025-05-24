Ерофеева Марина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1867 ст.
Дочь: Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: не указан
Восприемник
04.05.1869 ст.
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Пелагея Гавриловна (Губанова) Терешина-Елисеева
Смерть
Неизвестно