Fast (Peters) Maria
Место рожденияHalbstadt Ukraine
Дата рождения03.01.1873
Дата смерти11.05.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1873
Отец: Peters Heinrich
Рождение ребёнка
19.02.1900
Дочь: Loepp (Fast) Margaretha
Отец ребёнка: Fast Kornelius
Рождение ребёнка
20.03.1904
Сын: Fast Johann
Отец ребёнка: Fast Kornelius
Рождение ребёнка
07.11.1907
Сын: Fast Kornelius
Отец ребёнка: Fast Kornelius
Смерть
11.05.1945