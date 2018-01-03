Fast (Peters) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fast (Peters) Maria

Место рождения

Halbstadt Ukraine

Дата рождения

03.01.1873

Дата смерти

11.05.1945

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

1900 г.р.
1904 г.р.
1907 г.р.

Добавил:

ГР
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Место
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Рождение
03.01.1873

Отец: Peters Heinrich

Мать: Peters (Friesen) Margarete

Рождение ребёнка
19.02.1900

Дочь: Loepp (Fast) Margaretha

Отец ребёнка: Fast Kornelius

Рождение ребёнка
20.03.1904

Сын: Fast Johann

Отец ребёнка: Fast Kornelius

Рождение ребёнка
07.11.1907

Сын: Fast Kornelius

Отец ребёнка: Fast Kornelius

Смерть
11.05.1945

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