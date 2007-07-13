Юшкова Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1926
Дата смерти13.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1955
Дочь: Юзбашиева Далира Сеитовна
Отец ребёнка: Юзбашиев Сеит Мамедиевич
Рождение ребёнка
08.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юшков Алексей Васильевич
Акташ, Улаганский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
13.07.2007