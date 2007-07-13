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Юшкова Зинаида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1926

Дата смерти

13.07.2007

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1926

Отец: Филатов Михаил Михайлович

Мать: Филатова Варвара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юзбашиев Сеит Мамедиевич

Рождение ребёнка
15.03.1955

Дочь: Юзбашиева Далира Сеитовна

Отец ребёнка: Юзбашиев Сеит Мамедиевич

Рождение ребёнка
08.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юшков Алексей Васильевич

Акташ, Улаганский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
13.07.2007

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