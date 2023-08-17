Санджиева Кермен Санджиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ямат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боромангнаева Элеонора Урубджуровна
Отец ребёнка: Эрдниев Урубджур Эрдниевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Ляля Урубджуровна
Отец ребёнка: Эрдниев Урубджур Эрдниевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эрдниева Светлана Урубджуровна
Отец ребёнка: Эрдниев Урубджур Эрдниевич
Смерть
Неизвестно