Санджиева Кермен Санджиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санджиева Кермен Санджиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ямат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боромангнаева Элеонора Урубджуровна

Отец ребёнка: Эрдниев Урубджур Эрдниевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Ляля Урубджуровна

Отец ребёнка: Эрдниев Урубджур Эрдниевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эрдниева Светлана Урубджуровна

Отец ребёнка: Эрдниев Урубджур Эрдниевич

Смерть
Неизвестно
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