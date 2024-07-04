Доронин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоронин Василий Васильевич

Доронин Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Доронин Василий

Мать: Доронина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумских Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Доронина Ульяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доронина Ульяна Григорьевна

Рождение ребёнка
23.03.1905

Дочь: Савиных (Доронина) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Доронина Ульяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.