Доронин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Доронин Василий
Мать: Доронина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумских Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Доронина Ульяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1905
Дочь: Савиных (Доронина) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Доронина Ульяна Григорьевна
Смерть
Неизвестно