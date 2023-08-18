Бондарев Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Бондарев Трофим

Мать: Бондарева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Бондарев Гаврил

Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Бондарев Сергей

Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бондарев Иван

Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бондарев Павел

Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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