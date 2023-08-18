Бондарев Антон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Бондарев Трофим
Мать: Бондарева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бондарев Гаврил
Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Бондарев Сергей
Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бондарев Иван
Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бондарев Павел
Мать ребёнка: Бондарева Прасковья Алексеевна
Смерть
Неизвестно