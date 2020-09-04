Воронина (Мешкова) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1939
Дата смерти04.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1961
Сын: Воронин Николай Викторович
Отец ребёнка: Воронин Виктор Павлович
Рождение ребёнка
19.07.1967
Дочь: Кулаева (Воронина) Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Воронин Виктор Павлович
Моисеево-Алабушка, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
04.09.2020