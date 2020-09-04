Воронина (Мешкова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Мешкова) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1939

Дата смерти

04.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1939

Отец: Мешков Николай Васильевич

Мать: Мешкова Елена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Виктор Павлович

Рождение ребёнка
26.07.1961

Сын: Воронин Николай Викторович

Отец ребёнка: Воронин Виктор Павлович

Рождение ребёнка
19.07.1967

Дочь: Кулаева (Воронина) Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Воронин Виктор Павлович

Моисеево-Алабушка, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
04.09.2020

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