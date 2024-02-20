Туровская (Зауэр) Юзефа
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1926
Отец: Зауэр Раийнгольд
Мать: Зауэр (Вручинская) Юзефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудницкая (Туровская) Валентина
Отец ребёнка: Туровский Владислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туровский Александр
Отец ребёнка: Туровский Владислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туровский Антон
Отец ребёнка: Туровский Владислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туровский Владислав
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно