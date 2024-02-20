Туровская (Зауэр) Юзефа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туровская (Зауэр) Юзефа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1926

Отец: Зауэр Раийнгольд

Мать: Зауэр (Вручинская) Юзефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудницкая (Туровская) Валентина

Отец ребёнка: Туровский Владислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туровский Александр

Отец ребёнка: Туровский Владислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туровский Антон

Отец ребёнка: Туровский Владислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туровский Владислав

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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