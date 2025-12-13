Кимасова (Сизова) Зинаида Артемьевна 26.07.1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Кимасова (Сизова) Зинаида Артемьевна

Автор
АП
Провалова А.

женский, родилась 26.07.1936, Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

Супруги
Кимасов Анатолий Гаврилович05.09.1935 г.р.
Дети
Кимасов Леонид Анатольевич13.01.1958 г.р.
Баженова (Кимасова) Лариса Анатольевна21.04.1961 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кимасов Анатолий Гаврилович

Рождение ребёнка
13.01.1958

Сын: Кимасов Леонид Анатольевич

Отец ребёнка: Кимасов Анатолий Гаврилович

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
21.04.1961

Дочь: Баженова (Кимасова) Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Кимасов Анатолий Гаврилович

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

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