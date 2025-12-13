Кимасова (Сизова) Зинаида Артемьевна
женский, родилась 26.07.1936, Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Супруги
Кимасов Анатолий Гаврилович05.09.1935 г.р.
Дети
Кимасов Леонид Анатольевич13.01.1958 г.р.
Баженова (Кимасова) Лариса Анатольевна21.04.1961 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1958
Сын: Кимасов Леонид Анатольевич
Отец ребёнка: Кимасов Анатолий Гаврилович
Рождение ребёнка
21.04.1961
Дочь: Баженова (Кимасова) Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Кимасов Анатолий Гаврилович