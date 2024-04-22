Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Яковлевна

Место рождения

Лаврушево, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

09.02.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1881 ст.

Отец: Тихомиров Яков Филипов

Мать: Тихомирова Анна Никанорова

Лаврушево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Крещение
10.02.1881 ст.
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.106, 218об-219, восприемники: д. Лаврушева кр.Яков Аврамов и девица Евдокия Владимирова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калиста

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сереброва Нина А(?)

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Лом, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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