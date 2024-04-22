Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1881 ст.
Отец: Тихомиров Яков Филипов
Крещение
10.02.1881 ст.
Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.106, 218об-219, восприемники: д. Лаврушева кр.Яков Аврамов и девица Евдокия Владимирова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калиста
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сереброва Нина А(?)
Место жительства
Неизвестно
Лом, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно