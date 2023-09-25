Федорова (Кравцова) Ирина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1969
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1969
Отец: Федоров Геннадий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.1998
Сын: Кравцов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Кравцов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
20.01.2004
Дочь: (Кравцова) Дарья Александровна
Отец ребёнка: Кравцов Александр Андреевич