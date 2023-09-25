Федорова (Кравцова) Ирина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Кравцова) Ирина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1969

Отец: Федоров Геннадий Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.05.1998

Сын: Кравцов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Кравцов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
20.01.2004

Дочь: (Кравцова) Дарья Александровна

Отец ребёнка: Кравцов Александр Андреевич

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