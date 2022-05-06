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Кондратий Михайлович

Место рождения

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Михаил Васильевич

Мать: Евдокия Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федотовна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Кондратьевна

Мать ребёнка: Прасковья Федотовна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Абрам Кондратьевич

Мать ребёнка: Прасковья Федотовна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: Прасковья Федотовна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа Кондратьевна

Мать ребёнка: Прасковья Федотовна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Астафей Кондратьевич

Мать ребёнка: Прасковья Федотовна

Рыково, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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