Кондратий Михайлович
Место рождениясельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Михаил Васильевич
Мать: Евдокия Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Кондратьевна
Мать ребёнка: Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Абрам Кондратьевич
Мать ребёнка: Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа Кондратьевна
Мать ребёнка: Прасковья Федотовна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Астафей Кондратьевич
Мать ребёнка: Прасковья Федотовна
Смерть
Неизвестно