Казанцев Василий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1974
Дата смерти08.11.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1974
Рождение ребёнка
24.12.1998
Сын: Казанцев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Казанцева (Васянина) Инна Васильевна
Рождение ребёнка
26.03.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казанцева (Васянина) Инна Васильевна
Смерть
08.11.2017