Казанцев Василий Валерьевич 16.01.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казанцев Василий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1974

Дата смерти

08.11.2017

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1974

Отец: Казанцев Валерий Валерьевич

Мать: Казанцева Тамара Петровна

Рождение ребёнка
24.12.1998

Сын: Казанцев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Казанцева (Васянина) Инна Васильевна

Рождение ребёнка
26.03.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казанцева (Васянина) Инна Васильевна

Смерть
08.11.2017

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