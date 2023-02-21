Бойков Захар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1904
Дочь: Бойкова Марфа Захаровна
Мать ребёнка: Бойкова Мария Федоровна
Место жительства
1904 ст.
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
На 1904 год - мещанин города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойкова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно