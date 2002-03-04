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Севастьянов Иван Дмитриевич

Место рождения

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд

Дата рождения

16.08.1921

Дата смерти

04.03.2002

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1921

Отец: Савостьянов (Севастьянов) Дмитрий Степанович

Мать: Севастьянова (Прокопьева) Евдокия Никитовна

Фролова, Константиновская волость, Александровский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
19.11.1946

Жена: Севастьянова (Ветрова) Раиса Петровна

Рождение ребёнка
05.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова (Ветрова) Раиса Петровна

Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова (Ветрова) Раиса Петровна

Смерть
04.03.2002
Талдом, Талдомский, Московская область

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