Севастьянов Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1921
Дата смерти04.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1921
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
19.11.1946
Рождение ребёнка
05.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Севастьянова (Ветрова) Раиса Петровна
Рождение ребёнка
Около 1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Севастьянова (Ветрова) Раиса Петровна
Смерть
04.03.2002
Талдом, Талдомский, Московская область