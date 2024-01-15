Бочкарёва Акулина Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва Акулина Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

До 1836

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Матрёна Архипова

Отец ребёнка: Бочкарёв (думнов) Архип Тимофеевич

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евгения Архипова

Отец ребёнка: Бочкарёв (думнов) Архип Тимофеевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агрофена Архипова

Отец ребёнка: Бочкарёв (думнов) Архип Тимофеевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Наталья Архипова

Отец ребёнка: Бочкарёв (думнов) Архип Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв (думнов) Архип Тимофеевич

Смерть
До 1836
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