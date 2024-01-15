Бочкарёва Акулина Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиДо 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Матрёна Архипова
Отец ребёнка: Бочкарёв (думнов) Архип Тимофеевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евгения Архипова
Отец ребёнка: Бочкарёв (думнов) Архип Тимофеевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агрофена Архипова
Отец ребёнка: Бочкарёв (думнов) Архип Тимофеевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Наталья Архипова
Отец ребёнка: Бочкарёв (думнов) Архип Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1836