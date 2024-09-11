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Миронов Александр Андреевич

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Место рождения

Полотняный Завод, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

27.08.1899

Дата смерти

04.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1899

Отец: Миронов Андрей

Мать: Миронова ?

Полотняный Завод, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Миронова (Глушкова) Анисья Васильевна

Полотняный Завод, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Полотняный Завод, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.05.1926

Сын: Миронов Николай Александрович

Мать ребёнка: Миронова (Глушкова) Анисья Васильевна

Полотняный Завод, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
05.05.1926

Жена: Миронова (Глушкова) Анисья Васильевна

Запись акта о заключении брака №132 от 5 мая 1926г., которую составил Троицкий волостной исполнительный комитет Медынского уезда Калужской губернии.
Рождение ребёнка
07.01.1928

Дочь: Бабинцева (Миронова) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Миронова (Глушкова) Анисья Васильевна

Полотняный Завод, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
04.03.1985
Игнатовское, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Запись акта №25 от 5 марта 1985г. составлена: Исполнительный комитет Кузьмищевского сельского Совета депутатов трудящихся Тарусского района Калужской области. Причина смерти: атеросклероз аорты, вене... Показать все

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