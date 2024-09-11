Миронов Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1899
Дата смерти04.03.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1899
Отец: Миронов Андрей
Мать: Миронова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Миронова (Глушкова) Анисья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1926
Сын: Миронов Николай Александрович
Мать ребёнка: Миронова (Глушкова) Анисья Васильевна
Бракосочетание
05.05.1926
Запись акта о заключении брака №132 от 5 мая 1926г., которую составил Троицкий волостной исполнительный комитет Медынского уезда Калужской губернии.
Рождение ребёнка
07.01.1928
Дочь: Бабинцева (Миронова) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Миронова (Глушкова) Анисья Васильевна
Смерть
04.03.1985
Игнатовское, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Запись акта №25 от 5 марта 1985г. составлена: Исполнительный комитет Кузьмищевского сельского Совета депутатов трудящихся Тарусского района Калужской области. Причина смерти: атеросклероз аорты, вене... Показать все