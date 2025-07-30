Громов Антон Дмитриевич
мужской, родился 06.01.1989
ОтецГромов Дмитрий Геннадьевич08.07.1966 г.р.
МатьГромова (Севастьянова) Светлана Николаевна21.08.1967 г.р.
Супруги
Громова (Цветкова) Софья Станиславовна08.06.1996 г.р.
Дети
Громов Маркус Антонович15.02.2025 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1989
Бракосочетание
22.08.2024
Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.2025
Мать ребёнка: Громова (Цветкова) Софья Станиславовна
Москва, город федерального значения Москва