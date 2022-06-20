Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1738

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1703 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: Агриппина Ивановна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Василий Степанович

Мать ребёнка: Агриппина Ивановна

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1738
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

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