Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1738
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Василий Степанович
Мать ребёнка: Агриппина Ивановна
Смерть
До 1738