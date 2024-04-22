Вьялкин Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1845
Сын: Вьялкин Евфимий Васильевич
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Вьялкин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьялкина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно