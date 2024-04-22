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Вьялкин Василий Степанович

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Вьялкин Стефан Петрович

Мать: Вьялкина Федора Евдокимовна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Вьялкин Евфимий Васильевич

Мать ребёнка: Вьялкина Анна Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Вьялкин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Вьялкина Анна Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Вьялкина Анна Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Вьялкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Вьялкина Анна Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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